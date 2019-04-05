МАУ сократит количество рейсов из-за задержки с поставкой Boeing 737 MAX

Авиакомпания сократит интенсивность полетов в Афины, Стамбул и Ереван и отменит рейсы между Киевом и Винницей на период летней навигации.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сократит интенсивность полетов на маршрутах в Афины, Стамбул и Ереван, и отменит рейсы между Киевом и Винницей на период летней навигации, в связи с задержкой поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ с середины апреля текущего года.

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Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в связи с тем, что эксплуатация данного типа ВС приостановлена до завершения расследования, поставка трех Boeing 737 MAX для авиакомпании МАУ откладывается.

«Из-за отсутствия запланированных на этот период самолетов, авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания своих рейсов. В частности, изменения коснутся таких направлений, как Афины, Стамбул и Ереван, где МАУ уменьшит количество рейсов. Рейсы между Киевом и Винницей будут отменены», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в апреле, мае и июне предполагаются отмены некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару.

Отмечается, что пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат уведомления и предложения с альтернативными датами вылета или маршрутами.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами, которые привели к сбоям в поставках самолетов, мы были вынуждены внести изменения в уже сверстанное летнее расписание полетов. Для того, чтобы обеспечить возможность пассажирам добраться до мест назначения, МАУ перераспределяет существующий флот и прилагает все усилия для выполнения обязательств перед своими клиентами. Все изменения в расписании отражаются в системах бронирования», - цитирует пресс-служба директора по коммуникациям МАУ Евгению Сацкую.

По ее словам, рейсы, которые не отменены, будут гарантированно выполнены авиакомпанией. «В случае дополнительных точечных корректив, мы будем оперативно информировать рынок об этих изменениях», - отметила Сацкая.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины.