В Киеве появились миниатюрные Золотые ворота (фото)

Эта мини-скульптурка стала 14-й в списке проекта "Шукай".

В столице открыли 14-ю мини-скульптуру в рамках проекта "Шукай!" – это миниатюрные Золотые ворота.

Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

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"Четырнадцатая мини-скульптурка проекта "Шукай!" – Золотые ворота. Легенда – потри меня и тебе откроются все двери", - отметила инициатор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Создал мини-символ Киева скульптор Марко Галенко.

Увидеть скульптурку можно на улице Ярославов Вал, 21/22а, недалеко от станции метро "Золотые ворота".

Отметим, как сообщал УНИАН, в рамках проекта "Шукай!" в 2018 году столица получила 12 мини-памятников, связанных с историей города: "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон", "Киевская пектораль" и "Киевский Самсон".

Первой скульптурой в 2019-м стал "Киевский компьютер".