В Киеве открыли памятник первому компьютеру (видео)

Монумент в память о ней - размером с ладонь. Памятнику уже даже успели придумать легенду.

Компания ASUS решила неожиданным способом отпраздновать свое 30-летие, присоединившись к культурологическому проекту «Шукай», в рамках которого в Киеве открыли мини-памятник первому киевскому компьютеру (он назывался МЭСМ - Малая электронная счетная машина), созданному в 1950 году под руководством Сергея Лебедева.

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Мини-памятник первому киевскому компьютеру стал 13-м памятником проекта «Шукай», благодаря которому в столице Украины появились памятники киевскому торту, киевской котлете, киевскому трамваю и киевскому сухому варенью. И установлен на стене здания по улице Ярославов вал, 23а. Идейным вдохновителем проекта является киевский экскурсовод Юлия Бевзенко. Памятник, как и его предыдущие собратья, изготовлен из бронзы, QR-код из информационной таблички памятника ведет на его страницу на сайте проекта.