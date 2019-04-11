Знаменитый фонтан «Каскад» в Харькове закрыли навсегда (фото, видео)

В горсовете Харькова отметили, что сохранить «Каскад» в первоначальном виде было невозможно.

Фонтана «Каскад» в саду Шевченко больше не будет. На его месте сейчас монтируют гранитные ступени.

Как пишет UA: Харьков, пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко рассказал, что каскадный фонтан работал в Харькове более 60-ти лет. Почему в мэрии решили его перестроить?

На территории «Каскада» в саду Шевченко работают строители. Стройплощадка ограждена забором.

А это видео на своей странице в Facebook опубликовал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. В сообщении он указал: после реконструкции — перед спуском будут работать два фонтана, лестницу украсят гранитом, вода по ней не будет стекать.

Работы на этом участке начали в 2017-м, рассказал представитель «Харьковского антикоррупционного центра» Евгений Лисичкин.

«В 2017 году были проведены торги. Были проектные работы заказанные у архитектора из города Чернигова Прощенко Артема Анатольевича. Он получил менее 1,5 млн грн. Это за проектные работы, а также за авторский надзор. Если считать там проектные работы, капитальный ремонт, авторский технический надзор, то это до 60 миллионов гривень получилось», — говорит Лісічкін.

Читайте такжеRyanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне

Каскадный фонтан убрали по требованию заказчика. Это коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», говорит автор проекта реконструкции Антон Прощенко.

«Есть какие-то объективные и субъективные решения у заказчика. И здесь я не готов ответить, почему так. Но были некоторые изменения внесены в проект техническим заданием. Заказчик перед нами не обязан отчитываться. Нам дали новое техническое задание, оно не противоречило действующему законодательству, поэтому мы внесли изменения в проект», — говорит Прощенко.

Лидия Капнист говорит: к «Каскаду» приходила с детства.

«Сюда люди приходили с детьми. Дети прыгали, играли. Помните вы или нет? По этой водичке. Сколько было удовольствия и радости. Лишить такого удовольствия... преступлением назвать нельзя, но слабоумием — можно», — говорит Капнист.

Реставратор Владимир Лопатько показывает карту зон охраны памятников архитектуры города. По закону их можно реставрировать только по решению Минкульта. «Каскад», по его словам, в этот список не входит.

«Это сооружение было посвящено 300-летию Харькова. Это действительно весомый объект. Это инженерное сооружение, которое является ландшафтным объектом. То есть в структуре парка — это прекрасный объект и на склонах он очень уместен. Горожане, которые шли с Клочковской вверх, конечно, в жаркую погоду всегда шли мимо каскада, получая удовольствие от влажного воздуха», — говорит Лопатько.

Фонтан построили 64 года назад, говорит представитель мэрии Юрий Сидоренко. Почему решили убрать воду со ступенек, объясняет так:

«Неустойчивый грунт, на котором этот фонтан, еще с таким количеством воды, он просто не выстоял бы. Представьте себе экономическую составляющую содержания «Каскада». Сколько сейчас стоит вода, сколько она стоила в советские времена... Метро рядом, постоянные вибрации, плавающий грунт, протечки. Его сохранить было невозможно», — говорит Сидоренко.

Когда закончат реконструкцию, спикер горсовета не говорит.

Отметим, по проекту, на площадке перед спуском будет два фонтана. Лестницы облицуют гранитом, и по ним вода не будет течь. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками на «Каскаде» также установят пандус.

Справка УНИАН. "Каскад" был построен в 1955 году накануне 300-летия Харькова, которое отмечалось в 1956 году. В те годы считалось, что Харьков был основан в 1656 году. Впоследствии была принята новая версия основания города - 1654.