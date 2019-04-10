Лоукост Pegasus открывает новый рейс из Украины в Турцию

Стоимость билетов начинается от $119 в две стороны.

Турецкий лоукост Pegasus с 13 июня 2019 года открывает новый рейс по маршруту Киев -Бодрум.

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Как сообщает lowcostavia.com.ua, рейсы Киев-Бодрум будут осуществляться трижды в неделю: из Бодрума в 23:55 по средам, четвергам и воскресеньям и Киева (с14 июня) в 03:05 - по понедельникам, четвергам и пятницам. Продолжительность полета 2 часа 30 минут.

Цена авиабилетов на рейс Киев-Бодрум от $119 в две стороны. В самом дешевом тарифе в цену включена только ручную кладь.

Pegasus Airlines является турецкой лоукост-авиакомпанией, основанной в 1990 году в Стамбуле с хабами в нескольких аэропортах Турции.