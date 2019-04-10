Долина цветов: пенсионер засадил нарциссами подножие горы на Тернопольщине (видео)
13:23, 10 апреля 2019Новости туризма
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Рукотворную долину цветов пенсионер создал за свой счет для туристов, которые приезжают в городок Кременец.
Пенсионер за свой счет засадил нарциссами подножие горы Бона на Тернопольщине.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Рукотворную долину цветов Николай Серебряный создал за свой счет для туристов, которые приезжают в городок Кременец. Нарциссы только начали цвести, еще несколько дней - и все подножие горы окрасится.
Мужчина признается - хотел, чтобы долина была белой, поэтому и покупал на местном рынке луковички белых цветов. И, в конце концов, почти все нарциссы оказались желтыми.
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