Ученые развенчали миф о так называемом эффекте Моны Лизы

Исследователи выяснили, куда на самом деле смотрит героиня знаменитой картины Да Винчи.

Эффект Моны Лизы - это жуткое ощущение будто глаза на картине следят за вами. Но ученые установили, что знаменитое полотно Леонардо да Винчи на самом деле этого не делает.

Как пишет Newsweek, феномен возникает в случаях, когда герой изображения направляет свой взгляд "в камеру". Из-за этого тому, кто потом смотрит на снимок или картину, кажется, будто глаза героя постоянно направлены на зрителя. И не важно, где последний стоит.

"Сам эффект отрицать не приходиться, его легко продемонстрировать. Но в случае Моны Лизы такого впечатления на самом деле не возникает", - пояснил автор исследования доктор Себастьян Лот.

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Исследователи из Билефельдского университета в Германии увеличили изображение картины Да Винчи от 30% до 70% с шагом в 10%. Наконец в поле зрения остались только ее глаза и нос. В целом, исследователи создали 15 изображений картины с разным увеличением. Ученые показали их 24 добровольцам в произвольном порядке. При этом, участников эксперимента спрашивали, куда по их мнению Мона Лиза смотрит.

В среднем добровольцы говорили, что Джоконда смотрит вправо под углом 15,4 градуса.

"Очевидно, что термин "эффект Моны Лизы" ложный в своем названии. Это иллюстрирует сильное желание быть объектом чужих взглядов, быть в центре чьего-то внимания, даже если вы совсем не знаете этого человека", - сказал соавтор исследования доктор Гернот Хорстманн с кафедры психологии, который специализируется на вопросах внимания.

Он пояснил, что зритель все еще может чувствовать на себе взгляд картины, если герой рисунка смотрит "немного под углом".