На киевском вокзале появилась голова Гоголя (фото)

Скульптура будет находиться на вокзале до 26 апреля, после чего ее на арт-поезде перевезут в Мариуполь, где будет проходить фестиваль.

На Южном железнодорожном вокзале в Киеве в преддверие фестиваля Гогольfest установили трехметровую скульптуру Николая Гоголя. Об этом говорится на странице Гогольfest в Facebook.

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Скульптура будет находиться на вокзале до 26 апреля, после чего ее на арт-поезде перевезут в Мариуполь, где будет проходить фестиваль.

"Николай знает, что скоро в Мариуполе будет Гогольfest и из Киева туда отправится магическая многоколесница - кортеж из 10 карет плацкартных-купейных", - сказано в сообщении.

По словам организаторов, голову Гоголя сделали из перфорированного металла для перформанса на открытие фестиваля в 2008 году художники Алексей Нужный и Виталий Седоренко.

Уже более 10 лет вокруг головы развивается собственный пласт мифологии фестиваля. В этом году группировка фастовских художников Colo team во главе с Антоном Штомпели и Александром Харченко переродили инсталляцию специально к Гогольфесту в Мариуполе.