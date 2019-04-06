Airbus будет устанавливать модули для пассажиров в багажных отсеках самолетов

Ожидается, что с помощью новых модулей авиаперевозчики смогут предоставлять более широкий спектр услуг на воздушных судах.

Европейский концерн Airbus, который занимается самолетостроением, планирует устанавливать на первые широкофюзеляжные самолеты новые пассажирские модули для размещения в грузовых отсеках.

Их начнут устанавливать с 2021 года, а первым лайнером, который получит так модули, станет A330, пишет Громадське со ссылкой на CNN.

Впоследствии их будут устанавливать и на самолеты A350.

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Ожидается, что с помощью новых модулей авиаперевозчики смогут предоставлять более широкий спектр услуг на воздушных судах. В частности, смогут установить зоны спальни или игровые комнаты в багажные отсеки самолетов. Забронировать модуль пассажиры смогут перед полетом.

Новые пассажирские модули Airbus разрабатывает совместно с французской компанией Safran с 2018 года. Разработчики взяли за основу бортовые модули для экипажа, где летчики и бортпроводники отдыхают во время длительных перелетов.

Длина модуля составит 2,4 метра, ширина — 4 метра, а высота — 1,55 метра. В багажный отсек указанных моделей самолетов (A330 и А350) можно установить до четырех модулей. Модули можно будет устанавливать как во время составлении новых самолетов, так и при модернизации уже имеющихся судов.