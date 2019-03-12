С туристов будут брать плату за посещение Львова

За каждые сутки пребывания в городе туристам придется платить 0,2-0,5% размера от минимальной заработной платы.

С 1 апреля гостям Львова, которые прибывают с целью туризма, придется платить туристический сбор.

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Такое решение приняли на сессии Львовского горсовета. В частности, за каждые сутки пребывания в городе туристам придется платить 0,2-0,5% от размера минимальной заработной платы. Проценты сбора зависят от стоимости ночевки (временного размещения): до 350 грн - 0,2%, от 350 грн до 750 грн - 0,3%, 750-1200 грн - 0,4%. А от 1200 грн - 0,5%.

Под стоимостью "временного размещения" или же "ночевки" подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.

Данное решение местных властей вступает в силу с 1 апреля 2019 года. В муниципалитете Львова говорят, что таким образом ставки туристического сбора привели в соответствие с Налоговым кодексом.