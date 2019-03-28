Розовая мечта: в Австралии обычное озеро превратилось в настоящую сказку (видео)

Местные туристы массово едут в парк, чтобы заснять фотогеничное озеро.

Искусственное соленое озеро в парке в австралийском Мельбурне стало розового цвета.

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Как говорится в сюжете ТСН, причина такой трансформации - водоросли, которые растут на дне водоема. Под воздействием солнца и высокой температуры воздуха, растения вырабатывают красный пигмент – бета-каротин. Однако когда температура воздуха упадет и возобновятся дожди, озеро снова станет голубым.

Местные туристы массово едут в парк, чтобы заснять фотогеничное озеро. Некоторые даже одевается в тон воды.

Местная власть говорит, что солено-розовая вода не вредит фауне. Однако людей призывают не контактировать с водоемом. Хотя не все прислушиваются к этим советам.