Розовая мечта: в Австралии обычное озеро превратилось в настоящую сказку (видео)
09:17, 28 марта 2019Новости туризма
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Местные туристы массово едут в парк, чтобы заснять фотогеничное озеро.
Местная власть говорит, что солено-розовая вода не вредит фауне / скриншот видео ТСН
Искусственное соленое озеро в парке в австралийском Мельбурне стало розового цвета.
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Как говорится в сюжете ТСН, причина такой трансформации - водоросли, которые растут на дне водоема. Под воздействием солнца и высокой температуры воздуха, растения вырабатывают красный пигмент – бета-каротин. Однако когда температура воздуха упадет и возобновятся дожди, озеро снова станет голубым.
Местные туристы массово едут в парк, чтобы заснять фотогеничное озеро. Некоторые даже одевается в тон воды.
Местная власть говорит, что солено-розовая вода не вредит фауне. Однако людей призывают не контактировать с водоемом. Хотя не все прислушиваются к этим советам.
Озеро в Мельбурне стало розового цвета
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