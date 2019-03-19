«Укрзализныця» с 31 марта запустит новый поезд Житомир - Одесса

Цена билетов в плацкартном вагоне составляет от 175 грн, в купейном - от 380 грн, в вагоне люкс - от 758 грн.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 31 марта запустит новый поезд № 247/248 Житомир - Одесса.

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», поезд будет состоять из вагонов разных классов и будет курсировать ежедневно.

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«Поезд № 247/248 будет отправляться со станции Житомир в 23:15 и прибывать в Одессу в 09:33. В обратном направлении отправление в 12:35, прибытие в Житомир в 22:07. Поезд будет останавливаться на станциях Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Жмеринка-Пассажирская, Рахны, Вапнярка, Крыжополь, Кодыма и Подольск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря запуску этого поезда будет значительно улучшена логистика для жителей Житомира, которые отныне будут иметь прямое железнодорожное сообщение с южными регионами.

«Расписание поезда составлено таким образом, что им можно добраться до большого железнодорожного узла - станции Жмеринка, а там пересесть на поезда во Львов, Ужгород, Каменец-Подольский, Хмельницкий», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, цена билетов в плацкартном вагоне составляет от 175 грн, в купейном - от 380 грн, в вагоне люкс - от 758 грн.

При этом стоимость проезда зависит от дня недели и календарного периода.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 30 марта запустит новый ночной поезд №10/9 Киев - Мариуполь.