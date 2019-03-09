Японцев раздражает поведение иностранных туристов

В Японии отказываются принимать иностранных туристов за отвратительное поведение.

Много туристических объектов в Японии отказываются принимать иностранные группы путешественников из-за их плохих манер и отвратительного поведения.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на издание Asahi Shimbun.

Среди них, храм Нанзойн в Сасагурb, что в префектуре Фукуока, знаменитый огромным лежачим Буддой, разместил объявление на 12 языках на своих стенах и на прилегающей станции. В них описывается насколько важное место молитвы и, что иностранным путешественникам в нем не рады.

Читайте такжеЯпония предложит туристам электронные визы

Как рассказал 65-летний Какуджо Хаяси, главный священник Нанзойна, проблемы начались около десяти лет назад, когда ежедневно в храм приезжали 20-30 автобусов с иностранными "круизными" туристами.

Наплыв гостей резко изменил атмосферу Нанзойна. Некоторые посетители шумели, плескались в воде вокруг водопада, где изучают буддизм. Один турист даже поднялся на крышу здания на территории храма.

Отмечается, что священники предупреждали невоспитанных туристов, но их плохое поведение не прекращалось, и храм покидали обычные японские верующие.

Напомним, 7 января, в Японии вступает в силу новый налог, который будет действовать для граждан всех стран, покидающих Японию морем или самолетом.