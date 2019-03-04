В этом году аэропорт Николаев ожидает прихода новых авиакомпаний – Омелян

В конце 2018 года украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева.

В этом году международный аэропорт Николаев ожидает привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна, который находится в Николаеве с рабочей поездкой.

"В декабре 2018 года возобновил свою полноценную работу аэропорт Николаева. В феврале 2019 года аэропорт принял первый рейс в ночное время - все службы сработали на "отлично". На этот год запланировано расширение деятельности, наращивание пассажиропотока, привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Николаевский аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный, для Вооруженных Сил СССР. Позже начал выполнять функции гражданского аэропорта. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году все имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт Николаев" было передано на баланс КП "Агентство развития", которое реорганизовано в КП "Николаевский международный аэропорт".

В конце 2018 года украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева.