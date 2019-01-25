SkyUp с мая запустит чартерные рейсы из Николаева на турецкий курорт

Руководитель аэропорта Федор Барна отметил, что запуск рейсов в Турцию стал возможным благодаря спросу на туры в Шарм-эш-Шейх (Египет), куда авиакомпания ранее также запустила чартерные полеты.

Украинская авиакомпания SkyUp с мая будет выполнять международные чартерные рейсы из международного аэропорта «Николаев» в Анталию (Турция).

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Соответствующая информация размещена на сайте Николаевского аэропорта.

Руководитель аэропорта Федор Барна отметил, что запуск рейсов в Турцию стал возможным благодаря спросу на туры в Шарм-эш-Шейх (Египет), куда авиакомпания ранее также запустила чартерные полеты.

«Туристическая компания JoinUP решила, что стоит расширять горизонты возможностей для путешествий николаевцев. Новой локацией, где туристы, которые вылетели из аэропорта Николаева, смогут отдохнуть, будет курортный город Анталия (Турция). Со своей стороны наш аэропорт готов предоставить все необходимые условия для пассажиров и экипажа воздушного судна, которое доставит путешественников на курорт», - отметил и.о. директора аэропорта Федор Барна.

Как сообщал УНИАН, в декабре украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева в Египет.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!

Николаевский аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный, для Вооруженных Сил СССР. Позже начал выполнять функции гражданского аэропорта. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году все имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев» было передано на баланс КП «Агентство развития», которое реорганизовано в КП «Николаевский международный аэропорт».