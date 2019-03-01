Прах Нестора Махно может вернуться в Украину

В случае возвращения прах Нестора Махно разместят в музее.

Внучатый племянник Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка.

Об этом сообщил глава Гуляйпольской райгосадминистрации Александр Ищенко в интервью ресурсу "Гуляйполе.city».

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

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По его словам, в случае возвращения прах Нестора Махно разместят в музее. На данный момент Украина ожидает окончательного ответа от французской стороны.

"Французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

«Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию нужны средства», - подытожил Ищенко.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года в Гуляйполе открыли памятник Нестору Махно.

Напомним, Нестор Иванович Махно (прозвище «батько Махно») родился 26 октября (7 ноября) 1888 года в селе Гуляйполе (ныне город Гуляйполе Запорожской области). Умер 25 июля (по другим данным 6 июля – 1934 года) в Париже от туберкулеза. Урну с прахом Махно замуровали в стене коммунаров под номером 6686 в 87 отделе кладбища Пер-Лашез. Махно был политическим и военным деятелем, командующим Революционной повстанческой армии Украины, руководителем крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов, известным анархистом и тактиком ведения партизанской войны.