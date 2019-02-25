В Мининфраструктуры анонсировали открытие прямого авиасообщения Доха - Львов
16:56, 25 февраля 2019Новости туризма
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Представители Катара уже прибыли в Украину с целью провести переговоры об открытии прямого авиасообщения.
На данный момент не известно, когда откроют авиасообщение / flickr.com, sigmama
В Министерстве инфраструктуры анонсировали открытие прямого авиасообщения Доха – Львов.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.
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По его словам, представители Катара прибыли в Украину с целью провести переговоры об открытии прямого авиасообщения между Львовом и Дохой.
"Встретили делегацию Катара в аэропорту "Борисполь". Завтра будут в аэропорту "Львов". Переговоры относительно прямого авиасообщения Доха - Львов", - написал он.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways по 2 июля 2018 года увеличила количество рейсов на линии Киев-Доха, добавив четыре дополнительных рейса к нынешним семи перелетам в неделю.
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