В Мининфраструктуры анонсировали открытие прямого авиасообщения Доха - Львов

Представители Катара уже прибыли в Украину с целью провести переговоры об открытии прямого авиасообщения.

В Министерстве инфраструктуры анонсировали открытие прямого авиасообщения Доха – Львов.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

Читайте такжеЛьвов впервые вошел в сотню самых туристических городов мира

По его словам, представители Катара прибыли в Украину с целью провести переговоры об открытии прямого авиасообщения между Львовом и Дохой.

"Встретили делегацию Катара в аэропорту "Борисполь". Завтра будут в аэропорту "Львов". Переговоры относительно прямого авиасообщения Доха - Львов", - написал он.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways по 2 июля 2018 года увеличила количество рейсов на линии Киев-Доха, добавив четыре дополнительных рейса к нынешним семи перелетам в неделю.