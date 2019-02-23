Спасатели отложили спуск с горы Поп Иван группы туристов из-за непогоды (видео)

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены 34 спасателя.

Горные спасатели отложили спуск группы спасенных туристов с горы Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл.) на 24 февраля из-за сложных погодных условий.

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, первый пострадавший из группы туристов был транспортирован и передан бригаде скорой медицинской помощи в 15:45, второй - в 16:19.

"Пострадавшие с гипотермией и обморожением конечностей и лица направлены в Верховинскую районную больницу. Спуск остальных туристов планируется выполнить 24 февраля", - отметили в ведомстве.

В ГСЧС сообщили, что в горах наблюдается осложнение погодных условий - температура воздуха -22, сильный ветер, нулевая видимость, снежные переметы местами достигают до 1,5-2 м.

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены 34 спасателя.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля к спасателям за помощью обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван Черногорский. В спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, двое из них погибли, пятеро туристов двигались самостоятельно.