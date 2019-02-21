Заезжие Гулливеры: в Токио иностранные туристы видны как на ладони

Если вы запланировали шопинг в Токио, то быстро поймете, что вся роскошь и разнообразие здешнего мира одежды - лишь частично для вас, заезжего Гулливера.

Токио - это не город, это 23 специальных района, и каждый сам по себе город со своими мэром и правительством.

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Об этом говорится в материале Ольги Герасимюк, первого заместителя главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, опубликованном в журнале "Новое время".

По ее словам, в городе платить за проезд нужно наличными, поскольку карточки тут не в ходу. А поменять деньги - это еще надо поискать где. "Однако первый же прохожий, к которому вы обратитесь, остановится, прочитает, высчитает вам и цену, и маршрут, подведет к нужному месту и уйдет, лишь когда вы его заверите, что все в порядке", - рассказывает автор о гостеприимности местных жителей.

Кроме этого, автор отмечает, что при шопинге станет понятно, что "вся эта роскошь лишь частично для вас". "Из одежды я, например, купила себе пару мужских носков, так как это была единственная возможность найти нужный размер", - делится впечатлениями Герасимюк. Но с подарками для близких проблем не возникнет: "здесь море выбора: от прелестных сувенирных чайничков, чашечек, приносящих удачу кошечек, вееров, деревянных сабо и деревянных же куколок-кокеши до непротивных на вкус сладостей из риса с пометкой “любимые конфеты императора“".

Герасимюк советует целый день походить по кварталу Асакуса. "Тут вы оказываетесь в 628 году... Старейший буддистский монастырь Сэнсодзи - никакой не памятник прошлого, а живое место, куда заходят молодые и старые японцы, хлопают в ладоши и медитируют", - рассказывает автор.

Из прошлого Герасимюк советует телепортироваться в будущее - на остров Одайба, к которому можно добраться на монорельсе. Остров, на котором все удивительно, вырос на месте свалки, но главной его точкой является Национальный музей природы и науки, который открылся в 1871 году. "И там вы, когда встретите настоящего андроида и поговорите с ним, поймете, что ничего пока не понимаете про жизнь", - заключает Герасимюк.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 21 февраля 2019 года.