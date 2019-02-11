На Львовщине спасатели нашли трех туристов, которые заблудились в горах
07:04, 11 февраля 2019Новости туризма
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Туристам не понадобилось оказание медицинской помощи.
Спасатели нашли во Львовской области трех туристов / фото Вероника Границу
Во Львовской области спасатели нашли трех туристов, которые заблудились в горах.
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что на горе Тростян в Карпатах нашли трех туристов из Одессы, которые заблудились.
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Для поисковых работ было привлечено спасателей Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы.
В 19:30 9 февраля поисковая операция увенчалась успехом.
Туристам не понадобилось оказание медицинской помощи.
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