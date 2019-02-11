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На Львовщине спасатели нашли трех туристов, которые заблудились в горах

07:04, 11 февраля 2019
Новости туризма
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Спасатели нашли во Львовской области трех туристов / фото Вероника Границу

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что на горе Тростян в Карпатах нашли трех туристов из Одессы, которые заблудились.

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Для поисковых работ было привлечено спасателей Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы.

В 19:30 9 февраля поисковая операция увенчалась успехом.

Туристам не понадобилось оказание медицинской помощи.

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Теги: #Карпаты#ГСЧС#туристы