Ледяные водопады: в США потоки воды превратились в ледяные сосульки (видео)

Водопад замерз из-за аномального холода - минус 23 градуса по Цельсию.

В Миннеаполисе потоки воды превратились в ледяные сосульки.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Водопад замерз из-за аномального холода - минус 23 градуса по Цельсию. Сейчас Средний запад США сковали рекордные морозы, их принесли полярные ветры.

Ежегодно посмотреть на водопад приходят 850 тысяч человек. Морозы не напугали туристов и в этом году.