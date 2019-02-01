цей матеріал доступний українською

Ледяные водопады: в США потоки воды превратились в ледяные сосульки (видео)

11:23, 01 февраля 2019
Новости туризма
257 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеНиагарский водопад замерз из-за сильным морозов в Канаде (фото)

Водопад замерз из-за аномального холода - минус 23 градуса по Цельсию. Сейчас Средний запад США сковали рекордные морозы, их принесли полярные ветры.

Ежегодно посмотреть на водопад приходят 850 тысяч человек. Морозы не напугали туристов и в этом году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#замерз водопад