Греция разрешила летать в Украину лоукостерам Wizz Air и Ryanair

В настоящее время продажу билетов на рейсы в Киев из трех авиакомпаний начал только Ryanair.

Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на греческое издание metaforespress.gr.

В частности, Wizz Air разрешили начать полеты на самолетах Airbus A320 с частотой до двух раз в неделю на линиях Афины-Киев и Салоники-Киев с 31 марта 2019 года.

Также Управление гражданской авиации Греции согласовало полеты лоукоста Ryanair на линии Афины-Киев с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800.

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Греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.

В настоящее время продажу билетов на рейсы в Киев из трех авиакомпаний начал только Ryanair. Авиаперевозчик анонсировал открытие маршрута Киев-Афины еще в ноябре 2018 года.

Ранее УНИАН сообщал, что французская авиакомпания Aigle Azur объявила о запуске прямых регулярных рейсов Киев-Париж с 18 апреля.