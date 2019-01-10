Польские авиалинии отменили рейсы в Киев и приостановили во Львов

Рейсы во Львов вернут в апреле.

Польские авиалинии LOT прекращают выполнять рейсы из польского города Быдгощ в Киев, а также временно приостанавливают полеты во Львов.

Об этом сообщает Польское Радио.

Последние рейсы с города Быдгощ во Львов и Киев осуществят в третью неделю января. По словам польского авиаперевозчика, авиасообщение со Львовом является сезонным - летом оно намного популярнее.

Читайте такжеWizz Air во второй раз с начала года объявил скидки на все маршруты

«(Сообщение) будет вновь доступно для наших пассажиров в нынешнем летнем сезоне, то есть с начала апреля до конца сентября», - рассказал Конрад Майшик из компании PLL LOT.

В связи с низким спросом национальный перевозчик Польши полностью отказывается от рейса Быдгощ – Киев - Жуляны.

Напомним, рейсы из города Быдгощ во Львов запустили в августе 2017 года, а за год LOT добавил авиасообщение в Киев. В аэропорт «Борисполь» до сих пор можно летать с города Быдгощ авиаперевозчиком Ryanair.