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Лоукостер Ernest Airlines перестанет летать из Львова в Венецию и Милан

11:10, 10 января 2019
Новости туризма
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Ernest Airlines с 21 января отменяет рейсы из Львова в Венецию и Милан / фото facebook/LvivAirport

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Львов».

Как отмечается в сообщении, речь идет об отмене с 21 января рейсов в Венецию и Милан (Мальпенса).

«Кроме того, планируются другие изменения в графике и географии полетов итальянской авиакомпании в/из львовского аэропорта. Обновленный график полетов и новые направления будут объявлены дополнительно», - говорится в пресс-службе компании.

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В пресс-службе аэропорта также отметили, что в течение 2018 года авиакомпания Ernest Airlines перевезла более 100 тысяч пассажиров между Львовом и городами Италии.

Партнерство львовского аэропорта с этой авиакомпанией началось в октябре 2017 года - тогда авиакомпания открыла рейс в Милан (Бергамо). Через полтора месяца были введены еще два направления - в Венецию и Неаполь, а с июня - в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева и Львова в города Италии.

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