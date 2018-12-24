"Красочное действо": в Одессе стартовал международный фестиваль света Odessa Light Fest (видео)

К творческому процессу фестиваля присоединились художники из Украины, Франции, Бразилии, Испании, Беларуси, Италии и других стран.

В центре Одессы сегодня стартовал третий международный фестиваль света Odessa Light Fest.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 23 декабря на Думской площади, возле здания мэрии торжественно открылся фестиваль светового искусства. На церемонию собрались сотни одесситов и гостей города.

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Открылся фестиваль мультимедийным шоу-спектаклем «Дирижер света», в котором «роль» дирижера отведена гигантской световой марионетке. Фестиваль, который продлится по 25 декабря включительно, представит мультимедийное шоу, конкурс видеопроекций 3D Video Art и световые инсталляции.

Как отметили в пресс-службе мэрии, к творческому процессу фестиваля присоединились художники из Украины, Франции, Бразилии, Испании, Беларуси, Италии и других стран. «Визуальные мастера создадут красочное действо, главным героем которого является свет», - сообщили в пресс-службе.

В рамках фестиваля 24 декабря пройдет международный конкурс VJ и видеопроекций 3D Video Art на тему «Наука как чудо». Во вторник, 25 декабря, состоится ретроспективный показ лучших конкурсных работ, представленных на фестивалях прошлых лет. Возле Одесского национального академического театра оперы и балета зрители покажут световую инсталляцию «Алхимия». Атмосферу праздника также поддержат световые инсталляции, которые будут зажигаться ежедневно с 18.00 до 22.30.

«Финальным аккордом станет батл художников по свету, которые создадут световое шоу под различные интерпретации и аранжировки известной во всем мире рождественской колядки «Щедрик» Леонтовича. Начало – 25 декабря в 21.00», - отметили в мэрии.