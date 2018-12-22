Закарпатские горные спасатели отыскали в горах четырех заблудившихся туристов (фото)

Первое сообщение о пропаже человека в горах к спасателям поступило в 16:10 21 декабря.

Две поисковые операции и четверо спасенных туристов – результат работы на протяжении минувших суток закарпатских горных спасателей.

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Первое сообщение о пропаже человека в горах к спасателям поступило в 16:10 21 декабря. Во время катания на лыжах на полонине Драгобрат, что в Раховском районе, потерял ориентир и заблудился житель пгт Надворная Ивано-Франковской области 1991 года рождения.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены пять спасателей и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения.

В 19:15, во время обследования территории долины Крачуняска, в направлении села Черная Тиса Раховского района, спасатели встретили жителя города Киев, 1993 года рождения, который во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился.

В 20:50 сотрудники ГСЧС отыскали и 27-летнего жителя пгт Надворная. Далее оба заблудившихся были сопровождены на горнолыжную базу «Драгобрат». В медицинской помощи они не нуждались.

Еще одно сообщение о пропаже людей, на этот раз в районе Говерлы, поступило к спасателям в 19:15. Как и в предыдущем случае, во время катания на лыжах потеряли ориентир и заблудились два жителя города Днепр 1989 и 1990 годов рождения. Поисковые работы проводили спасатели Лазещинского горного поисково-спасательного отделения.

В 21:20 потерянных граждан нашли и доставили в село Лазещина Раховского района, к месту их временного проживания.

Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.