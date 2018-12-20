В ГПСУ рассказали, куда чаще всего путешествовали украинцы в этом году

Число путешествующих украинцев, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 6%.

Украинцы в этом году чаще всего путешествовали в шесть европейских стран, а также Египет и Турцию.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, об этом свидетельствуют предварительные результаты пропускных операций уходящего года.

Отмечается, что в 2018 году украинцы чаще всего путешествовали, как и в прошлом году, в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию, Египет (увеличение на 350 тыс. человек) и Турцию.

Вместе с тем увеличилось количество поездок граждан Украины в Германию (+165 тыс.), Италию (125 тыс.), Испанию (+50 тыс.), Грецию и Данию (+30 тыс.), Австрию и Кипр (по 25 тыс.), Латвию (+20 тыс.), Болгарию и Чехию (по +15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тыс.).

Читайте такжеПланы на зиму: зрелищные новогодние шоу, главные кинопремьеры года и громкие концерты

Количество путешествий в США и Израиль остается на уровне прошлого года, добавили в ведомстве.

Также напоминается, что недавно председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщал об устойчивом росте объемов пропускных операций - в среднем на 4%. При этом 71% лиц составляют граждане Украины (66,4 млн человек), а иностранцы - 29%.

Кроме того, Цигикал отмечал, что число путешествующих украинцев, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 6%. В частности фиксируется увеличение поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением (в целом это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты повысился на 29%).

«Открывать для себя мир украинцы спешат по разным причинам, однако основные из них - это введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей. В то же время сегодня граждане Украины смелее расширяют круг стран для отдыха и поездок по делам», - отметили в Госпогранслужбе.

Как сообщал УНИАН, Украина в списке самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году.