Forbes: Украина в списке самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году

Рекомендацию объяснили тем, что в нашей стране очень дешево и невероятно красиво.

Американское издание Forbes включило Украину в список самых недорогих стран для путешествий в 2019 году.

Собственно, совет посетить нашу страну изданию дала фотограф из Нью-Йорка и менеджер одной из социальных сетей Люси Джосма, которая работает с крупными туристическими компаниями. Женщина побывала в более чем 60 странах мира. Объясняя свой совет посетить Украину, она, прежде всего, замечает, что это одна из самых дешевых и самых живописных стран, которую она когда-либо посещала, пишет Forbes.

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«Для большого старта подойдет исторический Киев с невероятной религиозной архитектурой, музеями и шумным центром», - советует Джосма.

Она замечает, что сытный обед из трех щедрых блюд в столице Украины обойдется в 15-20 долларов за двоих. Нагулявшись Киевом, она советует потратить еще 10 долларов и 5 часов, чтобы попасть во Львов, центр которого внесен в культурное наследие ЮНЕСКО. Кроме того, она советует также посетить украинские Карпаты.

В список Forbes также попала соседняя Молдова. Совет посетить страну дала путешественница и писатель-кулинар Кристин Амико, которая последний год провела в Европе и Индии в поисках ешевых, но интересных вариантов.

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Она замечает, что Молдова – небольшая страна и мало кто рассматривает ее в качестве направления для путешествия. Однако, вино постепенно меняет эту ситуацию. Кроме того, из Молдовы легко и удобно можно спланировать маршрут поездок в Украину и Румынию. Всего в список Forbes попали 38 стран и городов.