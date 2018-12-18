Ремонту не подлежит: в Лиссабоне в страшное ДТП попал исторический "желтый трамвай"

Большинство пострадавших пришлось госпитализировать в больницы.

В португальской столице Лиссабон сошел с рельсов известный среди туристов исторический «желтый трамвай», в результате чего пострадали как минимум 28 человек.

Об этом сообщает BBC.

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По информации издания, это произошло вечером 14 декабря. Трамвай перед торможением сошел с рельсов, врезался в здание и перевернулся.

Среди 28 пострадавших были двое детей из Великобритании. Никто из пострадавших не получил тяжелых травм. 26 людям необходима была госпитализация, тогда как двум другим оказали помощь на месте.

Напомним, что большинство легендарных лиссабонских желтых трамваев построено в середине 1930-х годов. Около 25 лет назад трамвайный ретропарк модернизировали, в том числе провели тюнинг тормозной системы. Однако в этот раз тормоза не сработали.