На Кубе десятки водителей хвастались своими винтажными машинами (видео)

Есть машины, которые можно встретить только на Кубе.

Парад ретро автомобилей на Кубе. В столице страны - Гаване - десятки водителей хвастались своими винтажными машинами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы местные жители и туристы лучше разглядели автомобили, они объезжают весь город. Есть машины, которые можно встретить только на Кубе. Большинство железных коней достались их владельцам от родителей.

Несмотря на почтенный возраст, все машины выглядят как новые - покрашены и отреставрированы.