Опасный соблазн: из-за шторма серферы не спешат покидать португальский пляж, известный самыми большими волнами (видео, фото)

Недавно на всемирно известном пляже прошел Чемпионат мира по серфингу, однако и после его завершения сохраняются столь «соблазнительные» волны, что экстремалы не спешат возвращаться домой.

Серфингисты не спешат уезжать из португальского города Назаре даже после завершения Чемпионата мира, который проходил здесь на прошлой неделе. Все из-за таких «соблазнительных» больших волн.

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Как говорится в сюжете ТСН, из-за шторма волны на побережье Атлантического океана достигают 15 метров. Поэтому любители покататься на досках решили еще несколько дней позаниматься любимым делом уже после Чемпионата мира по серфингу, который проходил здесь на прошлой неделе.

На умелых серфингистов пришли посмотреть и десятки местных жителей.

Отметим, именно португальский пляж Прая-ду-Норти (или Северный пляж), расположенный в Назаре и известный своими благоприятными условиями для серфинга, является одним из самых популярных мест в мире для любителей экстремально покататься на досках.

В свое время благодаря гигантским волнам Прая-ду-Норти даже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как место, где серферы покоряли самые большые волны. Очень высокие ломаные волны здесь формируются, в частности, благодаря наличию подводного Каньона Назаре, особенности потоков которого делают волны гораздо больше.