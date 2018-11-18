Шанхайские бизнесмены построили шикарный отель в заброшенном карьере (видео)

Только два этажа выше уровня земли, остальные 16 - будто прицеплены к каменной стене карьера.

Его позиционируют, как первый в мире подземный отель. Технически это действительно так - только два этажа выше уровня земли, остальные 16 - будто прицеплены к каменной стене карьера, причем два нижних этажа находятся под водой, и жильцы могут наслаждаться наблюдением за обитателями огромного аквариума.

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