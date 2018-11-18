Шанхайские бизнесмены построили шикарный отель в заброшенном карьере (видео)
21:42, 18 ноября 2018Новости туризма
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Только два этажа выше уровня земли, остальные 16 - будто прицеплены к каменной стене карьера.
Иллюстрация \ REUTERS
Его позиционируют, как первый в мире подземный отель.
Технически это действительно так - только два этажа выше уровня земли, остальные 16 - будто прицеплены к каменной стене карьера, причем два нижних этажа находятся под водой, и жильцы могут наслаждаться наблюдением за обитателями огромного аквариума.
Шанхайские бизнесмены построили шикарный отель в заброшенном карьере
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