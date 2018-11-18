цей матеріал доступний українською

Шанхайские бизнесмены построили шикарный отель в заброшенном карьере (видео)

21:42, 18 ноября 2018
Новости туризма
94 0
Иллюстрация \ REUTERS

Технически это действительно так - только два этажа выше уровня земли, остальные 16 - будто прицеплены к каменной стене карьера, причем два нижних этажа находятся под водой, и жильцы могут наслаждаться наблюдением за обитателями огромного аквариума.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отель#Шанхай