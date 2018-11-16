Франция празднует новый урожай молодого вина Божоле (фото, видео)

Французы по всей стране с размахом отмечают праздник молодого вина, во время которого проводят дегустации и развлекаются.

В третий четверг ноября Франция отмечает новый урожай молодого вина Божоле.

Как говорится в сюжете ТСН, в праздник Божоле во французских заведениях бокал молодого вина могут налить абсолютно бесплатно. Во время празднования французы проводят дегустации и развлекаются.

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Когда речь идет о вине, французы очень консервативны. Прошлогоднее Божоле с банановым вкусом стало полным фиаско.

В этом году виноделам удалось вернуться к классике: лето во Франции выдалось солнечным и жарким, поэтому вкус у молодого вина насыщенно фруктовый. Но и он нравится не всем.

Французы предпочитают вино долгой выдержки. Каждая вторая бутылка Божоле идет на экспорт. Большинство - в Японию. Однако эта дегустация - традиция, которая, кажется, не теряет своей популярности. Поэтому праздник продолжался до утра.