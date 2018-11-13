Регулярные полеты между Киевом и Ужгородом могут наладить до конца года

Также в Мининфраструктуры надеются найти источники финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачево в 2019-2020 году.

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает наладить регулярное воздушное сообщение между Киевом и Ужгородом до конца текущего года после успешного прохождения сертификационного аудита Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

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Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян сегодня в ходе встречи с представителями EASА Полом Харви, Эриком Чемброем и Манфредом Дирофом.

«Аудит EASA вступил в финальную фазу. На этой неделе специалисты Еврокомиссии и Словакии работают в Ужгороде. Украина ожидает получить положительный результат аудита, чтобы начать регулярные авиаперевозки Киев - Ужгород в этом году», - сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что сертификация EASA является важным шагом для создания нормативно-правовой базы предоставления услуг госпредприятием обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорухом") в части воздушного пространства Словакии, необходимого для маневрирования самолетов, которые будут заходить на посадку на аэродром Ужгорода.

«Это очень важное и ключевое решение не только для Закарпатского региона, но и для Украины в целом. Как вы знаете, Закарпатский регион отделен от Украины горами, поэтому для нас очень важно иметь регулярные ежедневные рейсы из Киева в Ужгород и из других городов. Более того, мы рассматриваем вопросы аудита EASA как аудит всей Украины», - цитирует пресс-служба министра.

В сообщении отмечается, что срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией, которое регулировало вопросы использования воздушного пространства последней, истек летом 2016 года.

Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры не рассматривает запуск аэропорта Ужгорода как единственное решение проблемы авиасообщения с данным регионом, выразив надежду на скорейший поиск источников финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачево в 2019-2020 году.

«Я верю, что мы найдем источники финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачево уже в 2019-2020 году. Но мы должны заполнить нишу уже сейчас… Еще раз хочу подчеркнуть, что для нас крайне важно иметь временный аэропорт на несколько лет, пока мы не построим новый аэропорт в Закарпатском регионе. Мы исследовали весь регион, и аэропорт Мукачево был выбран как наиболее удачный для этого региона», - подчеркнул Омелян.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля 2018 года EASA и «Украэрорух» заключили контракт на сертификацию украинского предприятия как провайдера аэронавигационных услуг на территории ЕС с целью возобновления полетов воздушных судов в аэропорт Ужгород.

В 2017 году власти Закарпатья пытались передать аэропорт Ужгород в концессию иностранному инвестору. В конце марта прошлого года председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис и глава Закарпатской области Геннадий Москаль ездили в Дебрецен (Венгрия), где провели переговоры с венгерской авиакомпанией Wizz Air. Однако о результатах переговоров ничего не известно.

В декабре 2016 года Закарпатский областной совет утвердил программу развития закарпатского областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ужгород» на 2017-2020 годы с финансированием в объеме 215 млн грн.