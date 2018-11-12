В Италии замок сдают в аренду за $100

Добраться до волшебного замка можно только пешком в кроссовках или босиком.

В итальянском районе Абруццо предлагают арендовать замок для свадьбы и других праздников всего за $100.

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Замок находится в небольшом средневековом селе Роккаскаленья, передает ТСН со сылкой на CNN. Крепость, которая находится в поселке, решили сдавать в аренду всем желающим за небольшую цену - $100.

На 700 кв м расположилась здание замка, вокруг же есть часовня. Башня для вечерних коктейльных вечеринок, а также подземелья и комнаты для ужинов при свечах. А еще на территории замка скрываются внутренние сады. Из окон крепости открывается вид на зеленый каньон, который становится волшебным фоном для фотосессий на закате.

Замок находится на вершине холма, и к нему ведут каменные ступени, которые подсвечивают прожекторы. Доехать на вершину к замку нельзя: гости оставляют свои автомобили внизу и поднимаются пешком. Для подъема по скалистой дорожке здесь советуют обувать кроссовки или идти босиком.

Всего в замке может поместиться около 100 человек. Для гостей здесь готовят угощение из премиальных местных продуктов, а на свадьбу могут испечь торт на любой вкус.

Местность, где находится замок, долго назвали Долиной Смерти из-за того, что на протяжении веков оно становилось жертвой варварских нашествий, вражеских войск и пиратских вторжений. Однако сейчас крепость пытаются сделать привлекательной для туристов.

Мэр городка Доменико Джанджордано рассказал, что сдают в аренду замок не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы заманить хороших клиентов и восстановить местную экономику.