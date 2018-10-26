Wizz Air с 28 октября запустит новый рейс из аэропорта "Киев" в Вену

Согласно системе бронирования перевозчика, цена билета на 28 октября в одну сторону составляет 3949 грн.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 28 октября запустит новый рейс из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского в Вену (Австрия), сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что первый рейс из аэропорта «Киев» состоится в воскресенье, 28 октября, в 9:00 утра.

Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту Киева 29 октября в 13:35.

По данным пресс-службы, ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.

Согласно системе бронирования перевозчика, цена билета на 28 октября в одну сторону составляет 3949 грн. Самый дешевый билет можно купить за 909 грн при условии покупки билета заранее.

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Как сообщал УНИАН, в апреле заместитель генерального директора авиакомпании Wizz Air Стивен Джонс сообщал, что Wizz Air планирует открыть новый рейс из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского в Вену (Австрия) с 28 октября.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании - около 3500 человек. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером WIZZ и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают три самолета A320, которые базируются в Международном аэропорту «Киев» им. И. Сикорского.