Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все авиабилеты
11:42, 04 сентября 2018Новости туризма
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Акция действует при бронировании билетов на самолеты Wizz Air 4 сентября 2018 года.
Wizz Air объявил о скидки на авиабилеты / Фото УНИАН
Венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все рейсы авиакомпании при бронировании сегодня, 4 сентября 2018 года.
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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, специальное предложение от Wizz Air действует 4 сентября с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками не ограничен. Акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.
Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из аэропортов Киева, Львова и Харькова в ряд европейских городов.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Wizz Air ввел новые правила перевозки ручной клади в салоне самолета.
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