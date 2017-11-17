Обновленный "Титаник" снова появится в кинотеатрах к своему 20-летию

К 20-летию премьеры известной киноленты "Титаник" с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, картину снова выпустят в прокат в кинотеатрах.

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Об этом сообщил сам Джеймс Кэмерон, который был режиссером художественного фильма в 1997 году. Он сообщил, что снова запустит в прокат фильм "Титаник" в избранных кинотеатрах в течение одной недели с 1 декабря, пишет канал "24".

Фильммейкер объединился с компанией Dolby Laboratories, которая проведет цифровую "обработку" фильма для юбилейного показа, который будет включать в себя также 3D-сеансы.

"Мы обработали несколько минут Титаника в Dolby Vision, и я был потрясен. Это было похоже на то, словно увидеть его впервые. Это за пределами того, что вы видели раньше. Изображение на экране яркое и резонирует, как сама жизнь. Так нужно показывать все фильмы, и, без сомнения, Титаник никогда не выглядел лучше", – эмоционально заявил режиссер Кэмерон.

Однако в каких странах состоится кинопоказ, Джеймс Кэмерон не отметил.