BlaBlaCar станет платным для пассажиров в Украине

Плата в день составит 49 гривень, на месяц – 59 гривень.

Уже через месяц, в ноябре, онлайн-сервис поиска перевозчика по заданному маршруту BlaBlaCar станет платным для украинских пользователей. Плата в день составит 49 грн, на месяц – 59 грн. Оплатить доступ к бронированию нужно будет после выбора параметров маршрута и перевозчика.

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Новые условия не распространяются на поездки длиной меньше 120 км, их бронирование доступно бесплатно, пишет ain.ua.

Правила расчета с водителями неизменны - платить нужно наличными. Однако в компании подтвердили, что рассматривают безналичный расчет, "как одну из доступных опций".

Для самих водителей сервис остается полностью бесплатным.

Как сообщал УНИАН, BlaBlaCar запустил новый алгоритм поиска попутчиков.