цей матеріал доступний українською

BlaBlaCar станет платным для пассажиров в Украине

13:05, 10 октября 2018
Новости туризма
910 0
Для самих водителей сервис остается полностью бесплатным / Go4Venture

Уже через месяц, в ноябре, онлайн-сервис поиска перевозчика по заданному маршруту BlaBlaCar станет платным для украинских пользователей. Плата в день составит 49 грн, на месяц – 59 грн. Оплатить доступ к бронированию нужно будет после выбора параметров маршрута и перевозчика.

Читайте также"Россия пришла нас защищать": водитель BlaBlaCar среди ночи высадил попутчицу из авто из-за спора о политике

Новые условия не распространяются на поездки длиной меньше 120 км, их бронирование доступно бесплатно, пишет ain.ua.

Правила расчета с водителями неизменны - платить нужно наличными. Однако в компании подтвердили, что рассматривают безналичный расчет, "как одну из доступных опций".

Для самих водителей сервис остается полностью бесплатным.  

Как сообщал УНИАН, BlaBlaCar запустил новый алгоритм поиска попутчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #BlaBlaCar поиск попутчиков