Туристов в Новой Зеландии ждет крупный штраф за отказ предоставить телефон для досмотра на таможне

Местные правозащитники усматривают в принятом законе посягательство на частную жизнь.

В Новой Зеландии ввели штрафы в размере 5000 местных долларов (около 3200 долларов США) для туристов, которые откажутся предоставить таможенникам свой телефон для досмотра.

Согласно правилам, вступившим в силу на этой неделе, должностные лица получили право требовать от приезжих разблокировать телефон для досмотра. В случае отказа гаджет могут изъять и даже конфисковать, пишет lb.ua со ссылкой на CNN.

Читайте такжеEmirates вводит ужесточенный досмотр ручной клади

По мнению новозеландских властей, подобное нововведение вызвано необходимостью, поскольку в настоящее время запрещенная информация хранится и передается, как правило, в электронном виде.

С другой стороны, местные правозащитники усматривают в принятом законе посягательство на частную жизнь.

"Современные смартфоны содержат большое количество конфиденциальной информации, включая электронные письма, письма, медицинские записи, личные фотографии и очень личные фотографии», - говорится в заявлении новозеландской Совета за гражданские свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Новой Зеландии приняли решение ввести новый налог, которым будут облагаться приезжающие в страну иностранные туристы. Налог начнут взимать в середине будущего года и его размер составит от 25 до 35 новозеландских долларов (около $17-24). Исключение будет сделано лишь для австралийцев и жителей тихоокеанских островных государств, на которых налог не распространяется.