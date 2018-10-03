Названо лучшее время для летнего отпуска в 2019 году

Планировать отпуск в следующем году лучше на июль-август, отметила метеоролог Вазира Мартазинова.

В Украине отпуск на 2019 год лучше планировать на июль-август, потому что, по прогнозам синоптиков, весна может быть затяжной и захватит начало лета. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова.

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"Планировать отпуск лучше в следующем году на июль-август. Можно и на сентябрь, но не исключено, что он будет достаточно непредсказуемым", - сказала Мартазинова.

По ее словам, из-за изменения климатических условий летний и зимний сезоны в последние годы существенно сократились, а переходные, весна и осень, увеличились.

"Лето же наоборот начинается позже - с середины июня. То есть лето фактически сейчас идет два месяца. А весна тянется долго-долго. Осень также становится длинной, но она мягче, чем весна", - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, синоптики обещают, что зима в Украине не будет морозной.