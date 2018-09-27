Стало известно, куда чаще всего пассажиры летают с пересадками из аэропорта Львова

Среди европейских направлений, куда из Львова летали с пересадкой, наиболее популярным стал немецкий Франкфурт,

Чаще всего с пересадками из Международного аэропорта «Львов» пассажиры летают в города Северной Америки.

Об этом свидетельствует статистика, озвученная гендиректором предприятия Татьяной Романовской 26 сентября в рамках панельной дискуссии «Международный аэропорт Львов — мощный авиационный хаб», приуроченной Международному дню туризма, сообщает avianews.com.

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Согласно обнародованной статистике, из Львова по итогам 3 месяцев 2018 года с июня по август 10 261 пассажир отправились в чикагский аэропорт О’Хара, 9 362 пассажира – в аэропорт Джонна Кеннеди в Нью-Йорке, 9 661 пассажир – в Торонто, 2983 пассажира – в аэропорт Ньюарк недалеко от Нью-Йорка, 2 100 пассажиров – в вашингтонский аэропорт Даллеса.

Среди европейских направлений, куда из Львова летали с пересадкой, наиболее популярными были немецкий Франкфурт, куда вылетели 4 591 пассажир, испанская Барселона – 4 453 пассажира, нидерландский Амстердам – 4 013 пассажиров и испанский Мадрид – 3 977 пассажиров.

Наиболее популярными направлениями в Азии стали два курорта Турции – Измир и Анталья, куда с пересадками вылетели 3 182 и 1 956 пассажиров соответственно.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по результатам последних исследований, количество украинских туристов, которые отдыхали заграницей в летний период 2018 года, увеличилось на 20-25% по сравнению с 2016-2017 годами и достигло около 1,48 млн человек.