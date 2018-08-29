Во Франции закрыли пляж из-за похотливого дельфина, который начал приставать к людям (видео)
10:53, 29 августа 2018Новости туризма
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Чтобы дельфин не натворил беды, власти запретили купаться и нырять, если у берега заметили жаждущего любви Зафара.
Недавно дельфин начал приставать к людям / скриншот видео ТСН
Возбужденный дельфин стал причиной закрытия пляжа во Франции.
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Как говорится в сюжете ТСН, власти французского города Брест запретила приближаться отдыхающим к млекопитающему после того, как Зафар стал демонстрировать желание близкого контакта.
Местным дельфин знаком давно: он любил сопровождать лодки и даже катал людей, которые держались за его плавник. Впрочем, недавно он начал приставать к людям, тереться о байдарки и даже подбросил туристку носом в воде.
Чтобы дельфин не натворил беды, власти запретили купаться и нырять, если у берега заметили жаждущего любви Зафара.
Возбужденный дельфин стал причиной закрытия пляжа в Франции
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