Члены экипажей Ryanair анонсировали масштабную забастовку в пяти странах
15:42, 13 сентября 2018Новости туризма
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К забастовке присоединятся члены экипажей из Италии, Португалии, Испании, Бельгии и Нидерландов.
Бортпроводники Ryanair из 5 стран объявили забастовку на 28 сентября / Иллюстрация REUTERS
Члены семи профсоюзов бортпроводников Ryanair из пяти стран 28 сентября 2018 года проведут 24-часовую забастовку.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя бельгийского профсоюза, к забастовке присоединятся члены экипажей из Италии, Португалии, Испании, Бельгии и Нидерландов.
Отметим, сотрудники ирландского лоукостера Ryanair проводят забастовки во многих странах Европы уже в течение нескольких месяцев. Они требуют улучшения условий труда и повышения зароботной платы.
Как сообщал УНИАН.Туризм, 12 сентября из-за забастовки, объявленный пилотами и бортпроводниками Ryanair в Германии, ирландскому лоукостеру пришлось отменить 150 рейсов.
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