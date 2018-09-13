Члены экипажей Ryanair анонсировали масштабную забастовку в пяти странах

К забастовке присоединятся члены экипажей из Италии, Португалии, Испании, Бельгии и Нидерландов.

Члены семи профсоюзов бортпроводников Ryanair из пяти стран 28 сентября 2018 года проведут 24-часовую забастовку.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя бельгийского профсоюза, к забастовке присоединятся члены экипажей из Италии, Португалии, Испании, Бельгии и Нидерландов.

Отметим, сотрудники ирландского лоукостера Ryanair проводят забастовки во многих странах Европы уже в течение нескольких месяцев. Они требуют улучшения условий труда и повышения зароботной платы.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 12 сентября из-за забастовки, объявленный пилотами и бортпроводниками Ryanair в Германии, ирландскому лоукостеру пришлось отменить 150 рейсов.