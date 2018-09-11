Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовки в Германии

Как говорится в заявлении Ryanair, внезапная ​​забастовка сотрудников нанесет ущерб деятельности авиакомпании в ФРГ и "может привести к сокращению количества самолетов и рабочих мест на немецком рынке зимой".

Из-за забастовки, объявленный пилотами и бортпроводниками Ryanair в Германии, ирландском лоукостеры пришлось отменить 150 рейсов, запланированных на 12 сентября.

Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Ryanair в Германии может привести к их увольнению, сообщает DW.

Отмечается, что таким образом ирландский лоукостер ответит на 24-часовую забастовку, которая запланирована на 12 сентября, запланированную немецким профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit и немецким профсоюзом Verdi, который представляет интересы бортпроводников компании.

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Как говорится в заявлении Ryanair, внезапная ​​забастовка сотрудников нанесет ущерб деятельности авиакомпании в ФРГ и "может привести к сокращению количества самолетов и рабочих мест на немецком рынке зимой". Подобные забастовки не имеют оправдания после того, как авиаперевозчик пошел навстречу своим работникам, согласившись в частности повысить оплату труда, добавили в авиакомпании.

Сначала в Ryanair заверили, что постараются обойтись без отмены рейсов в среду, несмотря на объявленный забастовку. Однако впоследствии Ryanair объявил об отмене 150 из 400 рейсов к аэропортам Германии.

В Германии в компании Ryanair трудоустроено около 400 пилотов и 1000 бортпроводников, отмечает издание.Согласно информации профсоюза Vereinigung Cockpit, большинство из них будут участвовать в забастовке в среду.

Забастовщики требуют от Ryanair повышения оплаты труда. Бортпроводники авиакомпании, работающие на полную ставку, получают от 800 до 1200 евро ежемесячно до уплаты налогов. Со всеми доплатами и надбавками эта сумма составляет около 1800 евро, а старший бортпроводник получает около 2700 евро в месяц.

Как сообщал УНИАН, пилоты Ryanair 12 сентября намерены провести суточную забастовку. Забастовка начнется в три часа ночи в среду и продлится до того же времени сутки спустя.