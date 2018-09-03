Стало известно, сколько миллионов украинцев посетили ЕС с начала действия безвиза

Президент Украины считает, что начало полетов из Украины международного лоукостера Ryanair является очевидным примером успешной работы безвизового режима с Европой.

С начала действия безвизового режима с Шенгенской зоной страны Европейского Союза посетили уже 1,29 млн наших граждан.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице Facebook, комментируя начало полетов из Украины лоукост-компании Ryanair.

"Страны Европы становятся еще ближе - один из крупнейших международных лоукостеров Ryanair начал полеты из Украины. Рейс из Киева в Берлин, который открылся сегодня - один из двенадцати маршрутов, которые будет осуществлять авиакомпания в осенне-зимний период. Всего за год Ryanair планирует перевезти 635 000 пассажиров. Это - очевидные примеры того, что безвизовый режим с Европой, которого так долго ждали украинцы, - успешно работает. С начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан", - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после введения безвизового режима уже более миллиона украинцев воспользовались безвизом.

11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать свою цель поездки.

Сегодня, 3 сентября, международный аэропорт «Борисполь» принял первый рейс крупнейшего европейского лоукостера - ирландской авиакомпании Ryanair в Украине из Берлина.

По словам главного исполнительного директора по продажам и маркетингу Ryanair Дениса Барабаса, загрузка рейса Ryanair из Берлина в Киев составляла 95%.

Согласно данным в системе бронирования, осенью авиакомпания планирует запуск 18 рейсов из Украины, включая рейс в Берлин. Однако другие рейсы из Украины запланированы с конца октября.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, посвященной приходу Ryanair на украинский рынок, сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

Позже авиакомпания объявила об увеличении количества рейсов из Украины - до 18.