В горах Грузии нашли двух потерявшихся украинцев, но к ним невозможно добраться

Местонахождение туристов установлено, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету пока не удается приблизиться к ним.

В Грузии на горнолыжном курорте Тетнулди потерялись двое украинских туристов.

Как сообщает "Грузия Online", в Службе управления чрезвычайными ситуациями страны уточнили, что местонахождение туристов уже выяснили, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету не удается приблизиться к ним.

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"Мы ищем двух туристов уже несколько часов. Их местонахождение установлено, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету пока не удается приблизиться к ним. Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристы будут выведены. О состоянии здоровья туристов у нас пока никакой информации нет", - заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

В горы граждане Украины отправились вместе с группой альпинистов из восьми человек.

Как сообщал УНИАН, ранее спасли украинских туристов, которые застряли на Эвересте.