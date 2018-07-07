В Минэкономики опубликовали памятку для украинских туристов

Люди должны быть внимательными во время заключения договора.

В Министерстве экономики и торговли обнародовали памятку для украинцев, которые планируют воспользоваться услугами туроператоров или турагентов.

В ведомстве призывают граждан быть внимательным во время заключения договора на туристическое обслуживание и проверить несколько важных пунктов:

наличие действующей лицензии туроператора и финансовое обеспечение;

наличие в договоре заявленных даты вылета и прилета;

информацию о наличие трансфера из аэропорта до отеля в обоих направлениях (если такая услуга была заказана);

соответствие отеля заявленной категории;

сроки отказа от тура и условия возврата средств;

наличие индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

квитанция об оплате или фискальный чек.

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В путешествие туристов призывают взять копию договора на туристическое обслуживание; оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая; контакты туроператора (турагента) и контакты дипучреждения Украины в стране, куда вы едете.

В том же случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, в Министерстве советуют обращаться с заявлением в Держпродспоживслужби предоставив фото - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание и расчетные квитанции понесенных расходов.

Если же оператор нарушил лицензионные условия, обращаться стоит к Минэкономразвития при наличии подтверждающих документов. Нарушением лицензионных условий считается невыдача туристу договора или ваучера, мед страхования, проездных документов, отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них; невыдача чека или квитанции за оплату услуги.

Также нарушениями считаются отсутствие у туроператора собственного веб-сайта; осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности; отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками; наличие в штате туроператора менее чем 30 % работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма или образование в сфере туризма; отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стажа работы в сфере туризма; отсутствие у туроператора копии документа, подтверждающего финансовое обеспечение ответственности турагента, реализующего туристические услуги, сформированные туроператором; отсутствие учета выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного случая) страхования; непредставления туроператором статистического отчета в орган лицензирования; несоответствие места осуществления туроператорской деятельности требованиям, определенным лицензионными требованиями.

Напомним, в течение последних нескольких дней более тысячи украинских туристов застряли в Тунисе, Грузии, Албании. Все они должны были вовремя вернуться домой самолетами одной авиакомпании. Однако там заявили, что причиной задержек является невыплата средств туристическим оператором. С испанской Мальорки украинцы не могли вылететь через "технические неисправности". Наконец 3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян отчитался о возвращении домой всех украинцев.