В аэропорту «Киев» туристы более 14 часов ждут рейс в Грузию
18:37, 17 июня 2018Новости туризма
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Компания предлагает пассажирам ехать домой и оплачивает такси.
Ілюстраія / REUTERS
В аэропорту имени Сикорского в Киеве авиакомпания YаnАіг задержала самолеты в Грузию на 14 часов.
Об этом сообщает Mind.
Рейс в Тбилиси должен был вылететь в 8:45, однако посадка на самолет не началась.
Представитель компании сообщил, что самолета не будет ориентировочно до 22.00 , поскольку «нужно забрать людей из Тель-Авива».
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По данным издания, компания предлагает пассажирам ехать домой и оплачивает такси. Людям, которые прибыли в Киев из других городов предлагают комнаты в отеле. Однако, часть пассажиров осталась в зоне дьюти-фри и блокирует выходы с требованием предоставить самолет.
Тем, кто согласиться на условия авиакомпании и отправился домой или в отель вернули багаж.
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