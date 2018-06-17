В аэропорту «Киев» туристы более 14 часов ждут рейс в Грузию

Компания предлагает пассажирам ехать домой и оплачивает такси.

В аэропорту имени Сикорского в Киеве авиакомпания YаnАіг задержала самолеты в Грузию на 14 часов.

Об этом сообщает Mind.

Рейс в Тбилиси должен был вылететь в 8:45, однако посадка на самолет не началась.

Представитель компании сообщил, что самолета не будет ориентировочно до 22.00 , поскольку «нужно забрать людей из Тель-Авива».

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По данным издания, компания предлагает пассажирам ехать домой и оплачивает такси. Людям, которые прибыли в Киев из других городов предлагают комнаты в отеле. Однако, часть пассажиров осталась в зоне дьюти-фри и блокирует выходы с требованием предоставить самолет.

Тем, кто согласиться на условия авиакомпании и отправился домой или в отель вернули багаж.