Стеклянный, с драконьими яйцами, черным песком и самолетами над головой: ТОП-5 самых необычных пляжей мира (видео)

Неизвестно, как загар, а вот яркие впечатления вам точно гарантированы.

Сезон отпусков начался, и пора решать – куда же поехать? Далее - ТОП-5 самых необычных пляжей мира.

Стеклянный пляж в Калифорнии

В первой половине XX века на территории этого пляжа была свалка, которую впоследствии закрыли. Со временем океан отшлифовал выброшенное стекло и превратил его в красивые разноцветные камешки.

Скрытый пляж на островах Мариетты в Мексике

Это место долгое время было безлюдным островом, раньше его использовали для военных учений. Однако сейчас на пляж приезжают туристы, которые любят уедененный отдых.

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Экстремальный пляж Махо-Бич, Сен-Мартен

Этот пляж считается одним из самых опасных в мире. Недалеко от зоны отдыха находится аэропорт, и самолеты садятся прямо над головами курортников.

Ййокюльсаурлоун, Исландия

Конечно, вы не позагораете на этом пляже, но увидите уникальное творение природы. Побережье покрыто черным песком, образованным в результате вулканических извержений, который живописно контрастирует со льдом.

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Драконьи яйца, пляж Коекохе, Новая Зеландия

Валуны с этого пляжа формировались на дне океана в течение миллионов лет. Волны отполировали их и выкинули на берег. Теперь туда съезжаются туристы, которые называют валуны «драконьими яйцами».