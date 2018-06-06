Стеклянный, с драконьими яйцами, черным песком и самолетами над головой: ТОП-5 самых необычных пляжей мира (видео)
Сезон отпусков начался, и пора решать – куда же поехать? Далее - ТОП-5 самых необычных пляжей мира.
Стеклянный пляж в Калифорнии
В первой половине XX века на территории этого пляжа была свалка, которую впоследствии закрыли. Со временем океан отшлифовал выброшенное стекло и превратил его в красивые разноцветные камешки.
Скрытый пляж на островах Мариетты в Мексике
Это место долгое время было безлюдным островом, раньше его использовали для военных учений. Однако сейчас на пляж приезжают туристы, которые любят уедененный отдых.
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Экстремальный пляж Махо-Бич, Сен-Мартен
Этот пляж считается одним из самых опасных в мире. Недалеко от зоны отдыха находится аэропорт, и самолеты садятся прямо над головами курортников.
Ййокюльсаурлоун, Исландия
Конечно, вы не позагораете на этом пляже, но увидите уникальное творение природы. Побережье покрыто черным песком, образованным в результате вулканических извержений, который живописно контрастирует со льдом.
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Драконьи яйца, пляж Коекохе, Новая Зеландия
Валуны с этого пляжа формировались на дне океана в течение миллионов лет. Волны отполировали их и выкинули на берег. Теперь туда съезжаются туристы, которые называют валуны «драконьими яйцами».